Sisutec vai oferecer quase 300 mil vagas em cursos técnicos

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) vai oferecer 291.338 vagas gratuitas em cursos técnicos na sua segunda edição, um aumento de 21% com relação ao ano passado. As inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 21 de março para os estudantes que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

"O público é o que concluiu o ensino médio e quer uma profissionalização. Temos prioridade para estudante que concluiu o ensino médio em escolas públicas e também, nas instituições federais", explicou o ministro da Educação, Henrique Paim. Ele informou que também haverá critérios para cotas raciais e sociais.

Os estudantes que fizeram o Enem poderão fazer duas opções de curso. A primeira chamada será divulgada no dia 25 de março. As aulas começam entre 14 de abril e 12 de maio. Quem não fez o Enem poderá concorrer a vagas remanescentes.

Este ano, 937 instituições aderiram ao programa, enquanto em 2013 foram 536. As inscrições poderão ser feitas pelo site, que já está informando as opções de curso disponíveis.

Pouco mais de 55% das vagas são ofertadas no Sudeste, 14% no Nordeste, 13% no Sul, 11% no Centro-Oeste e 4% no Norte. Segundo Paim, a concentração de vagas ocorre na Região Sudeste porque é onde há mais vagas ociosas.

Os cursos com maior número de vagas são o de técnico em logística (12,49%) e o de técnico em segurança do trabalho (7,32%). Diferentemente de 2013, quando o Maranhão não teve vagas, este ano todos os estados estão participando do programa.

adblock ativo