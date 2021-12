Sisu abre inscrições para 56 mil vagas de Ensino Superior

Quem prestou o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) em 2015 já pode acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para concorrer a 56.422 vagas em instituições públicas de Ensino Superior. As inscrições abrem segunda-feira, 30, e vão até 2 de junho.

Os números foram divulgados pela secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Maria Helena Guimarães de Castro. Nesta segunda edição do Sisu em 2016, 65 universidades e institutos federais oferecem vagas.

No primeiro semestre, foram oferecidas 228.071 vagas em 131 instituições. Maria Helena afirmou que é normal que menos universidades ofereçam vagas no segundo semestre. A pasta ainda não tem, contudo, o número de cursos com vagas disponíveis.

Segundo a secretária, o Sisu de Vagas Remanescentes proposto pela gestão anterior, de Aloizio Mercadante, será implementado. "Vamos analisar as áreas em que há vagas ociosas. O Brasil está muito atrasado em relação ao remanejamento de vagas", afirmou.

adblock ativo