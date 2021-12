Sistema da Caixa fica fora do ar em todo o País

As agências e o auto atendimento da Caixa Econômica Federal de todo o Brasil estão sem funcionar, nesta quinta-feira, 6. A indisponibilidade do sistema também atinge as lotéricas.

Em nota, o banco informa que está trabalhando para restabelecer os serviços, mas sem estimativa de quando o serviço volta. "A Caixa Econômica Federal informa que os sistemas das agências, lotéricos e autoatendimento apresentam indisponibilidade no momento. A CAIXA está trabalhando para restabelecer os serviços".

