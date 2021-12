Sírio Libanês aplica prova de residência pela internet

O programa de residência do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL) está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, 27, e pode ser feita pelo site. Neste ano, os candidatos poderão fazer a prova da primeira fase em outros cinco estados (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro), além de São Paulo. A prova será realizada no dia 15 de dezembro e as inscrições variam de R$ 190 a R$ 450.

Com a descentralização da prova o Instituto busca aumentar a participação de estudantes de outras áreas do país, fora do estado de São Paulo, que no programa de 2013 representou pouco menos de 50% dos inscritos na seleção.

A prova será realizada via web e o candidato pode optar por usar o próprio computador (com valor de inscrição menor), ou utilizar o equipamento da instituição onde estiver inscrito. O local será divulgado 15 dias antes da realização da prova, informa o edital da seleção. Nas duas opções, o sistema da prova bloqueia qualquer outra atividade da máquina e restringe o acesso ao conteúdo da prova.

