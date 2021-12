Síndrome que afeta ex-Miss Bumbum não tem cura, diz médico

Vencedora do concurso Miss Bumbum em 2013, a modelo fitness Dai Macedo, 27 anos, descobriu há alguns meses que tem uma síndrome rara neurocutânea que afeta a pele do seu rosto. A chamada "Parry-Romberg" pode levar ao encolhimento e degeneração dos tecidos subcutâneos da face.

"No início pensei que fosse uma cicatriz de tombos que levei quando criança. Mas, como cada dia ia ficando mais fundo, procurei um médico", disse Dai, que no último sábado, 5, passou por uma cirurgia em São Paulo e agora se recupera bem.

Ao G1, especialistas afirmaram que a doença não tem cura e atinge pessoas de qualquer idade, porém, os casos mais frequentes são entre mulheres jovens.

"A perda do tecido gorduroso da pele na face é progressiva e não tem cura. A causa da doença ainda é desconhecida", explicou Tarso Adoni, neurologista do Hospital Sírio-Libanês e integrante da Academia Brasileira de Neurologia, em entrevista ao site.

Durante a cirurgia que a ex-Miss Bumbum foi submetida, foi retirada gordura do joelho para ser enxertada no rosto. Ela agora vai passar por tratamento com remédios.

A modelo ainda contou que resolveu expor as fotos nas redes sociais para que outras pessoas, que passam pelo mesmo problema, recebam a ajuda necessária.

"Queria passar para as pessoas uma esperança de viver com as nossas diferenças que para tudo na vida tem uma saída", afirmou em entrevista ao G1.

Dai Macedo descobriu a síndrome há alguns meses (Foto: Reprodução)

