Sexta-feira 13 é dia de azar ou não? Internautas brincam com a data; veja!

Hoje, sexta-feira, 13, é considerado por alguns como um dia de azar. Já para outras pessoas, a data não passa de um dia normal. Por conta disso, a superstição movimenta as redes sociais e é um dos dez assuntos mais comentados no Twitter com a hashtags #sexta-feira13.

Alguns internautas brincam, desejando sorte no dia, enquanto outros defendem o gato preto, que é apontado como um animal azarento, além de outros hábitos supersticiosos. Confira!

Hoje é Sexta-feira 13 dia de você me deixar em paz e parar de superstições imbecis.#SextaFeira13#NaoCompreAdote pic.twitter.com/HOvUJQ3V8W — The Môneo (@_o_demo_) 13 de outubro de 2017

#sextafeira13 no brasil , a violência ta tão foda q até já mataram o Jason pic.twitter.com/uYUHdTzQKS — Flávia Ramos (@flavinhacaru) 13 de outubro de 2017

#SextaFeira13 EM PLENO OUTUBRO!!! Desejo muito azar pra essa humanidade burra pic.twitter.com/yaHwg2qbU2 — CHEW & SPIT (@0ZEROK) 13 de outubro de 2017

