Setor de homicídios participa da investigação do atentado ocorrido em escola

A Secretaria da Segurança Pública informa que a Delegacia de Suzano, com o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Seccional de Mogi das Cruzes, investiga por meio de inquérito policial o ataque ocorrido na manhã de quarta-feira, 13, na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo.

Equipes policiais realizaram diligências nas residências dos autores e em uma lan house, onde os jovens costumavam se encontrar, e apreenderam diversos objetos entre computadores, tablets e anotações, que auxiliarão nas buscas pela motivação do crime.

Até o momento, 16 testemunhas foram ouvidas, podendo ser chamadas novamente para prestarem depoimento ao longo das investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) identificou todas as vítimas fatais. As armas utilizadas pelos autores foram apreendidas e encaminhadas para a realização da perícia. De acordo com a Secretaria da Saúde, sete vítimas continuam internadas em hospitais estaduais. Uma permanece na Santa Casa de Misericórdia de Suzano e duas estão no Hospital Santa Maria também em Suzano.

A Polícia Militar reforçou o policiamento no entorno das escolas do município, que já conta com a Ronda Escolar. Aproximadamente 200 policiais militares, civis e técnico-científicos atuaram na ocorrência.

O governador João Doria, o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, além dos dirigentes das três polícias, acompanharam no local o trabalho de resgate e atendimento aos feridos. O governador decretou luto oficial de três dias no Estado.

O secretário executivo da Segurança Pública, Youssef Abou Chahin e o delegado geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, concedem entrevista coletiva nesta quinta-feira, 14, às 17 horas, na sede da Delegacia Geral de Polícia.

adblock ativo