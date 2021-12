Sete pessoas morrem em acidente com ônibus que saiu da Bahia para Tocantins

Sete pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Real Maia, que saiu de Barreiras (a 858 km de Salvador) com destino a Palmas (TO). O coletivo tombou na madrugada deste domingo, 28, por volta das 1h30, no trevo próximo a cidade de Novo Jardim, no Tocantins, segundo site AF Notícias

O motorista informou a polícia que o freio do ônibus havia falhado quando chegou ao trevo, perdendo o controle da direção.

Ainda de acordo com o blog, as sete pessoas morreram no local. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Dianópolis e Palmas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

adblock ativo