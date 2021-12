Sest e Senat oferecem 50 mil CNHs gratuitas

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) vão fornecer gratuitamente 50 mil carteiras de habilitação em todo o país. Em troca, os beneficiados vão trabalhar na área de transporte. O objetivo é suprir um déficit de profissionais neste setor.

Podem participar do projeto, jovens entre 18 e 25 anos e com renda de até três salários mínimos. Interessados podem ligar para o telefone 0800 728 2891 ou fazer a pré-inscrição no site do programa. Os candidatos vão passar por uma seleção para avaliar se eles têm perfil para trabalhar na área de transporte.

Quem desistir de trabalhar no setor terá que devolver o valor gasto com o curso para o Sest e Senat. Após dois anos com carteira de habilitação na categoria B, os motoristas podem fazer o curso para mudar para categoria D e E, que permite que eles conduzam ônibus e carreta.

