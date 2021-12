Sérgio Britto e outros artistas participam de festival online Um Dia No Parque 2020

No dia 18 de outubro, acontece o festival Um Dia No Parque 2020, que reunirá na programação mais de 10 projetos de conservação de todo o país, além de artistas e personalidades da música, cultura e arte em geral, com transmissão às 19h pelo Youtube.

A campanha acontece presencialmente desde 2018 e já movimentou mais de 80 mil pessoas em parques de todo o país. Nesta edição, por causa da pandemia, promete na programação principal, um evento online que conta com participações que vão chamar atenção para as áreas protegidas e compartilhar histórias inspiradoras de conexão com a natureza.

Entre os nomes confirmados estão os artistas Sérgio Britto, João Suplicy, Gabriel Sater, Evandro Mesquita, Del Feliz e outros, que em breve serão divulgados.

Além do festival, o Um Dia No Parque também conta com a programação dos parceiros. Entre eles, Proteja Talks, que reúne especialistas em áreas protegidas no Brasil, com o apoio de 14 organizações da sociedade civil, e promove atividades de 13 a 16 de outubro (ver mais em www.protejatalks.org).

Outro parceiro, é o Parques Nacionais, que fará no dia 17 de outubro, às 15h a transmissão do curta "Noronha Submerso", mostrando as maravilhas subaquáticas das Unidades de Conservação. Além disso, a Rede de Trilhas, também realizará ações presenciais controladas em Unidades de Conservação de Norte a Sul do país.

Ação consolidada

O Um Dia No Parque, acontece desde 2018 e chega neste ano a sua terceira edição trazendo um legado de histórias, números e inspirações. A ação já reuniu mais de 80 mil pessoas entre os Parques do país, sendo reconhecida como a maior ação de mobilização e engajamento pelas Unidades de Conservação do Brasil. Em 2019, contou com a participação de 234 UCs e mais de 10 mil fotos postadas nas redes sociais.

A realização do evento é da iniciativa #UnidosCuidamos, da Coalizão Pró-Unidades de Conservação, um grupo de instituições comprometidas com a valorização e defesa das áreas protegidas do país.

Saiba mais sobre as programações em @umdianoparque oficial, no Instagram e na página "Unidos Cuidamos", no Facebook.

Confira a lista de participantes especialistas:

Yara Barros (Projeto Onças do Iguaçu), Ricardo Borges (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS), Fernando Tatagiba (Pesquisador e Coordenador do PAN de Canídeos - CENAP/ICMBio), Sérgio Espada (Projeto Parques Nacionais), Suzana Pádua (Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ), Diego Monsores (Trilha Transcarioca), Franciane Santos (Voluntariado do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães), Luciano Cardoso (Rede de Jovens Líderes em Áreas Protegidas e Conservadas da América Latina e Caribe - Rellac e Instituto Mamiraua), Dione Torquato (Floresta Nacional de Tefé), Guto Carvalho (Avistar), Paulina Chamorro (Liga das Mulheres pelo Oceano), Beatrice Padovani (Reef Check, Peld), Cristian Dimitrius (Documentarista e Diretor de fotografia), Weber Girão (Aquasis), Rodrigo Levikovicz (Fundação Florestal de São Paulo) e mais.

