Serasa prorroga por uma semana Feirão Limpa Nome

Devido a grande procura dos consumidores a empresa Serasa Experian, companhia que administram o cadastro de devedores, prorrogou o Feirão Limpa Nome Online por mais uma semana, até o próximo sábado, 26. O mutirão serve para renegociar as dívidas sem sair de casa, através do site da empresa.

O procedimento para negociar as dívidas diretamente com as empresas continua o mesmo: basta acessar o endereço e se cadastrar. Após isso, o consumidor será levado a uma página onde estarão relacionadas as empresas participantes do Feirão Limpa Nome Online com a qual ele possui alguma dívida pendente.

Continuam na campanha 30 grandes companhias como Banco Panamericano, Bandeirante Energia, Banco Bradesco, Bradesco Cartões, BradesCard, Bradesco Financiamentos, Bonasa e Cartão Americanas.



A empresa Boa Vista Serviços também oferece o serviço no seu site.

