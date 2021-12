Sequestro é frustrado após vítima pedir socorro de dentro do porta-malas

Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido, na terça-feira, 5, em Fortaleza (CE), após manterem uma jovem de 19 anos como refém no porta-malas de um carro de passeio. De acordo com a Guarda Municipal, a mulher foi resgatada após colocar a mão para fora do veículo.

A prisão aconteceu após outro motorista ter flagrado o momento em que a vítima tentava pedir socorro com a mão enquanto o carro estava em movimento. Logo depois, o homem abordou uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza, no bairro Panamericano, região periférica da capital cearense, para denunciar o caso.

De acordo com a Guarda, a vítima foi sequestrada no centro de Fortaleza e teria relatado que foi levada para um estacionamento na mesma região onde foi torturada com pedaço de madeira e chutes. A motivação do crime teria sido por vingança.

