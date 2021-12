Sequência de ataques deixa 20 mortos em São Paulo

Uma sequência de ataques nas ruas de Osasco e Barueri, na região metropolitana de São Paulo, matou 20 pessoas na noite desta quinta-feira, 13. Esse número pode ser ainda maior, já que há outros baleados.

Em Osasco, 23 pessoas foram atingidas e há confirmação de que 17 não resistiram. Em Barueri, três pessoas também foram assassinadas.

De acordo com a Polícia Militar, homens armados passaram de carro atirando. Os ataques começaram em um intervalo de duas horas e meia.

Há relatos de que os bandidos, que estavam encapuzados, questionaram as vítimas sobre seus antecedentes criminais antes de atirarem ou não nas pessoas. Familiares de algumas vítimas negaram envolvimentos deles com crimes.

Os tiros aconteceram em diversas ruas de Osasco e Barueri. Entre os mortos, dez estavam em um bar na rua Antônio Benedito Feirreira, no bairro Munhoz Júnior, em Osasco. O local possui câmeras de seguranças e as imagens podem ajudar a polícia a identificar os assassinos.



As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos nem a autoria do crime.

A Polícia Civil não confirma que as mortes têm ligação.

