Senador Cid Gomes é baleado durante protesto de policiais no CE

O senador Cid Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro Gomes, foi ferido com tiro de arma de fogo na tarde terça-feira, 19, na cidade de Sobral, no Ceará, durante um protesto de policiais que reivindicavam aumento salarial.

Informações inicias davam conta que ele havia sido atingido por bala de borracha, mas pela assessoria do parlamentar. Antes, ele havia realizado um discurso para tentar mediar a negociação.

O parlamentar tentava furar um bloqueio feitos por policiais militares no centro do município com uma retroescavadeira. Durante a confusão, tiros foram disparados na direção de Cid Gomes e quebraram os vidros do veículo.

Ainda de acordo com sua assessoria, Cid Gomes foi atingido perto do ombro e levado ao Hospital do Coração de Sobral, onde passa por estabilização para ser transferido à Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

O senador Cid Gomes foi baleado por uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral. Neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Mais informações em instantes. — Cid Gomes (@senadorcidgomes) February 19, 2020

Por meio de seu prefil nas redes sociais, Ciro Gomes se mostrou indignado com toda a situação e informou que o disparo, apesar de ter sido na direção do peito esquerdo, não atingiram nenhum órgão vital, não apresentando riscos à vida do senador.

(...) Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei. — Ciro Gomes (@cirogomes) February 19, 2020

