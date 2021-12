Sem vetos, Bolsonaro sanciona lei que regulamenta o Fundeb

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou, sem vetos, a lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que passa a valer a partir de 2021.

O texto sancionado foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 25. O Fundeb é a principal ferramenta para o financiamento da educação básica. Inclui investimentos desde a pré-escola até o ensino médio.

O Congresso tornou o fundo permanente em agosto e aprovou a ampliação gradual da participação da União. Assim, a atuação federal passa dos atuais 10% para 23%. Contudo, o aumento vai acontecer de forma escalonada. No ano que vem, o percentual passa para 12%. Em 2022, 15%; em 2023, 17%; em 2024, 19%; em 2025, 21%; e a partir de 2026, 23%.

A regulamentação aprovada é necessária pois traz regras específicas sobre a divisão do dinheiro. A distribuição do dinheiro, tanto do Fundeb quanto dos fundos estaduais, será contabilizada a partir da quantidade de alunos matriculados na rede pública.

