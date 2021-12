Seis ônibus do BRT são incendiados no Rio de Janeiro

Seis ônibus articulados do BRT foram incendiados na noite da última quinta-feira, 24, na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi ao local combater as chamas, todos os veículos ficaram completamente destruídos. Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido.

O Consórcio BRT, que administra o modal divulgou nota onde afirmou que "Somente a perícia poderá determinar as causas do incêndio". A Polícia Civil informou que a 37ªDP da Ilha do Governador irá investigar as circunstâncias do incêndio.

