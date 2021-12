Seis de cada dez brasileiros acham a saúde do país péssima

Seis em cada dez brasileiros avaliam a saúde no país como ruim ou péssima, conforme pesquisa Datafolha, encomendada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A pesquisa ainda aponta que 54% da população avaliam o Sistema Único de Saúde (SUS) como ruim ou péssimo. Esse é o segundo ano da pesquisa, que obteve os mesmos resultados de insatisfação de 2014.

Conforme a Datafolha, 24% dos brasileiros dão nota zero para a saúde em geral, em escala de zero a dez, e 20% dão nota cinco. Para o SUS, 18% deram zero e 19%, cinco.

Os que mais reprovam o sistema de saúde e o SUS são mulheres, moradores do sudeste do país, os mais escolarizados e quem tem plano de saúde. Já os mais favoráveis são as pessoas que vivem no interior. Com relação ao SUS, os menos críticos são aqueles que não têm planos de saúde e usam o sistema.

De acordo com a pesquisa, o índice dos que usaram o SUS caiu em relações ao ano passado, de 89% para 83%, sendo que a maior parte não tem plano de saúde. Os serviços mais procurados são atendimentos em postos de saúde e consulta médica.

Os participantes da pesquisa também avaliaram os tipos de serviço. O atendimento nos postos de saúde e a distribuição de medicamento foram os serviços no qual a população tem mais facilidade de acesso.

Já o tempo de espera, de acordo com os entrevistados, é o que mais contribui para o mau atendimento (36%), assim como a falta de médicos (19%). Três em cada dez pessoas esperavam por atendimento quando foram entrevistados.

A pesquisa ouviu 2.069 pessoas, entre homens e mulheres acima de 16 anos, entre os dias 10 e 12 de agosto, em todo país. O levantamento inclui redes públicas e privada. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

adblock ativo