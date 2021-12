Seis cidades do Brasil não registraram casos de coronavírus

Seis municípios do Brasil, entre os 5570 existentes, ainda não registraram casos da Covid-19. As cidades são: Botumirim, Cedro do Abaeté, Pedro Teixeira e São Thomé das Letras, em Minas Gerais, Laranjal, no Paraná, e Cerro Branco, no Rio Grande do Sul. A Covid demorou a se propagar nestes três estados.

De acordo com o G1 MG, na região Sul do paísl, os dois municípios que ainda não confirmaram casos são cidades pequenas, como Laranjal, que tem pouco mais de 6 mil habitantes e a cidade de Cerro Branco com 4 mil. Laranjal, inclusive, não tem hospital, o que tornam necessárias as medidas sanitárias, como as ações nas entradas do município. Já Cerro Branco, que fica na zona rural do estado, os agentes de saúde, carros de som e uma rádio local orientam a população sobre a doença.

A cidade turística de São Thomé das Letras-MG proibiu visitantes desde o último mês março. A prefeitura também instalou barreiras sanitárias 24 horas por dia nas entradas do município.

Na Bahia, todos as 417 cidades já confirmaram pessoas infectadas com a Covid-19. A última cidade a confirmar o primeiro caso foi Novo Horizonte, que entrou para a lista em setembro

