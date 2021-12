Seis apostas acertam a Mega da Virada

Seis apostas acertaram os números da Mega-Sena da Virada, nesta quinta-feira, 31, e vão dividir o prêmio de R$ 246.533.514,19 milhões. Cada uma receberá R$ 41 milhões. Quatro são do Espírito Santo, sendo dois de Vitória, um de Vila Velha e um de Guaçuí. Os outros apostas ganhadoras são de Água Branca (AL) e Cerquilho (SP). Os números sorteados no concurso 1.775 foram 02, 18, 31, 42, 51 e 56.

Uma das apostas que acertaram os seis números da Mega da Virada foi feita em um bolão de 15 cotas, o que vai garantir R$ 2,739 milhões para cada participante. Mais 827 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 43,9 mil cada. Com quatro acertos, 62.767 apostas receberam o prêmio de R$ 826,55.

Desde o dia 16 de novembro, mais de 177 milhões de apostas foram feitas em todo país, com uma arrecadação total de R$ 620,3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os montante de R$ 246 milhões do prêmio da Mega-Sena da Virada 2015 foi menor que os R$ 280 milhões estimados inicialmente pela Caixa. O prêmio anterior da Mega da Virada foi de R$ 263 milhões e saiu para quatro ganhadores, um de Brasília, dois de São Paulo e um de Santa Rita do Trivelato (MT).

A Caixa informa que prêmios com valores superiores a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências bancárias. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais poderá retirar o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode preencher os seus dados no verso do recibo individual de cota.

