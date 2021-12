Segurança de creche ateia fogo em crianças no interior de Minas

Dezenas de crianças foram queimadas por chamas provocadas intencionalmente em uma creche municipal no município de Janaúba, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira, 5. O Corpo de Bombeiros da cidade vizinha de Montes Claros confirma que seis crianças morreram. Cerca de 40 pessoas estariam feridas.

De acordo com a Polícia Militar, um segurança da escola, que teria problemas mentais, ateou fogo nas crianças, e, logo depois, ele colocou fogo no próprio corpo. O homem foi internado em estado grave no Hospital Regional de Janaúba, para onde foi encaminhada a maioria das vítimas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Cerca de 50 alunos estavam no recreio no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no bairro Rio Novo. No Facebook, moradores divulgam imagens da operação de resgate e de familiares dos alunos aguardando informações em frente à escola.

