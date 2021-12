Segundo sócio de boates entrega-se à polícia em Santa Maria

O empresário Mauro Hoffman, um dos sócios da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), se entregou na tarde desta segunda-feira, 28, à Polícia Civil. Hoffman chegou à Delegacia de Polícia Regional pouco antes das 15 horas, acompanhado por seu advogado.

Após prestar depoimento, o empresário permanecerá preso por, no mínimo, cinco dias, conforme os quatro mandados de prisão temporária expedidos neste domingo (27) pelo juiz plantonista Régis Adil Bertolini, do Fórum de Santa Maria.

Mais cedo, a polícia já havia prendido em caráter temporário três pessoas envolvidas no incêndio: o empresário e também sócio da boate, Elissandro Callegaro Spohr; o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos; e o produtor do conjunto musical, Luciano Augusto Bonilha. A Gurizada Fandangueira se apresentava no instante em que o incêndio começou.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os quatro mandados de prisão temporária foram concedidos a pedido da Polícia Civil, para que os detidos não interferissem nas investigações. O delegado Marcos Viana informou à Agência Brasil que havia o receio de que alguns deixassem a cidade sem prestar depoimento.

Inicialmente, Hoffman, Spohr, Santos e Bonilha deverão ficar presos por cinco dias, mas o prazo pode ser prorrogado por mais cinco dias. Em nota, a assessoria do TJ-RS informou que o juiz Bertolini considerou não ser necessário, por ora, manter os dois empresários e os dois integrantes da banda presos por 30 dias, tempo máximo de prisão provisória.

