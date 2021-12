Segundo caso de coronavírus no Brasil é funcionário da XP

O Brasil confirmou o segundo caso de coronavírus. Trata-se de um funcionário da XP Investimentos, o que levou a empresa a colocar em prática um protocolo de cuidados.

O trabalhador desembarcou em São Paulo, na manhã da última quinta-feira, 27, vindo de Milão (ITA), e foi direto para a sede da XP. À tarde, apesar de não apresentar sintomas, ele foi orientado a ir para casa e fazer o teste. No sábado, 29, o resultado deu positivo.O homem continua em casa. A esposa, que viajou com ele, também se submeteu ao exame, mas o resultado deu negativo.

Outros 10 funcionários da empresa, que tiveram contato mais próximo com o paciente nas poucas horas em que ele esteve no escritório, foram submetidos a exames. Dois testaram negativo e os outros aguardam o resultado. Nenhum apresenta sintomas da doença e todos ficarão afastados do trabalho por 14 dias.

