Secretaria do Consumidor questiona Sony sobre devolução de jogos de Playstation

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, notificou a Sony para obter informações sobre a política de reembolsos para jogos comprados e enviados digitalmente pela empresa na Playstation Store.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, a pasta suspeita que a empresa não esteja praticando corretamente o direito de arrependimento, que permite ao cliente devolver produtos comprados pela internet em prazo de até sete dias.

A notificação à Sony foi feita após avaliar denúncias de consumidores, feitas nas últimas semanas, sobre o desempenho abaixo do esperado do jogo Cyberpunk 2077 no Playstation 4.

A empresa prometeu reembolso integral para quem comprou o jogo, além de garantir que o mesmo seria retirado da Playstation Store por tempo indeterminado.​

