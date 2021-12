Secretaria do Ceará confirma 19 mortos em tragédia

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, na noite deste domingo, 18 que, pelo menos, 19 pessoas morreram no acidente com o ônibus da Viação Princesa dos Inhamus, no Km 303 da BR-020, por volta das 8h30 deste domingo. O número de mortos chegou a ser contabilizado em 26 ao longo do dia, mas a SSPDS enviou um comunicado com o número de mortos.

Sete dos feridos, os de estado mais grave, foram levados para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Os demais foram emcaminhados para o Hospital Regional São Francisco, em Canindé. Os passageiros que sofreram apenas escoriações lforam atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com o jornal O Povo, duas crianças estavam entre os passageiros e não sofreram ferimentos. Uma delas era um bebê de oito meses. Ainda tem quatro vítimas gravíssimas transferidas pelo helicóptero SAMU e PM.

O acidente ocorreu por volta das 8h45 da manhã, no Km 304 da BR-020, quando o ônibus da empresa Viação Princesa dos Inhamuns tombou ao tentar desviar de uma moto que freou bruscamente na pista. A informação é do próprio motorista, que sofreu lesões leves e já prestou um primeiro depoimento à polícia. O ônibus saiu de Boa Viagem e deveria chegar a Fortaleza por volta das 11h deste domingo.

"O número de mortos é mais de 10, informações preliminares, não confirmadas, indicam que pode ter passado de 20", afirmou a polícia em Canindé. "Segundo o motorista, ele ia desviar de uma moto quando perdeu o controle e o ônibus tombou."



Para facilitar o socorro às vítimas, um faixa da pista da BR - 020 foi interditada, mas o fluxo flui normalmente no local.

Segundo o jornal Diário do Nordeste, a viação Princesa dos Inhamuns informou que o ônibus comporta 46 passageiros, mas 39 lugares estavam ocupados, além de um funcionário e do motorista. Ao todo, 41 pessoas estavam no veículo, que saiu às 7h da manhã deste domingo, 18, de Boa Viagem.

Veja a lista, divulgada há pouco pela imprensa local, dos passageiros que estavam no ônibus no momento do acidente:

Francisca Simeão da Silva

José Alves de Sousa

Francisco Reginaldo

Cirleuda Gomes

Alexandre Santos

Francisca Helen A Silva

Francisco M Lima

Maria Erio Pereira

Cristiano Sousa

Marcia Viana Barbosa

João Vieira

Danilo Xavier

Adaísa Bezerra Rodrigues

Maria M Morais

Naria Venio Morais

Hilda Inácio dos Santos

João Nunes da Silva

Maria Lucimar

Antônia Isabela

Francisco Adriano Nascimento

Maria Aglair

Antônia Vanderlania

João Paulo de Oliveira

Antônio Carlos da Silva

Helena Alves de Morais

José Iram de Freitas

Francisco Douglas

Patrícia da Silva Oliveira

Ana Bezerra do Nascimento

José Alves de Sousa

Lucas Mateus

Antônio Fernando Oliveira

Maria Inês Marreiro

Jeane Nunes da Silva

Maria das Dores

Vilanda Venâncio Barbosa

Francisco Venâncio Barbosa

Daldina Oliveira Almeida

José Evangelista C Filho

Rita do Nascimento

José Ribamar Lima Oliveira

Maria de Oliveira Magalhães

Ana Os Felix

