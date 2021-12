'Se tivesse mais gado no Pantanal, desastre seria menor', afirma ministra da Agricultura

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta sexta-feira, 9, que se houvesse maior atividade agropecuária no Pantanal, o desastre ambiental provocado pelas queimadas seria menor.

No mês de setembro, houve aumento de 180% no número de queimadas na região do Pantanal, em comparação com o mesmo período do ano passado. É o mês com o maior número de ocorrências da história: 8.106. A área atingida no ano chega a quase 33 mil km², o que corresponde a 14% de todo o bioma.

"Aconteceu um desastre porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, e, talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, teria sido um desastre até menor do que o que nós tivemos neste ano. Mas isso tem de servir como reflexão sobre o que é que nós temos de fazer", afirmou a ministra, durante audiência na comissão especial do Senado.

A ministra usa a polêmica tese do "boi bombeiro", já defendida pelo ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e, inclusive, bastante criticada por ambientalistas. Essa visão afirma que o boi criado solto comeria o capim e assim ajudaria a diminuir a quantidade de material que ajuda a propagar o fogo.

Além disso, setores ligados à pecuária usam esse argumento para criticar a diminuição do rebanho no bioma do Pantanal nos últimos anos.

"Eu falo uma coisa que, às vezes, as pessoas criticam, mas o boi ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou seja o capim plantado, que foi feita a troca", disse.

"É ele [boi] que come essa massa para não deixar que ocorra o que este ano nós tivemos. Com a seca, a água do subsolo também baixou em seus níveis. Essa massa virou o quê? Um material altamente combustível, incendiário", completou.

"O pantaneiro, o homem do Pantanal preservou até hoje. Talvez a nossa pecuária que começou lá no passado, 200 anos atrás, no Pantanal. O Pantanal foi o celeiro, vamos dizer, da riqueza do nosso Estado lá no passado, com a pecuária extensiva, e, assim mesmo, nós chegamos hoje, em 2020, a um Pantanal com mais de oitenta e tantos por cento de preservação", afirmou.

A operação da Polícia Federal (PF) para apurar as causas inicias dos incêndios, aponta, no mínimo, quatro fazendeiros como suspeitos pelas queimadas que destruíram 33 mil hectares do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

