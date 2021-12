O SBT divulgou mensagem de apoio ao grupo que agrediu, deixou nu e amarrou um rapaz a um poste com uma trava de bicicleta, na sexta-feira, 31, no Flamengo (bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro). Após ser liberado pelos bombeiros, que foram acionados por uma moça que resolveu socorrê-lo, o rapaz foi encaminhado ao hospital.

Na mensagem, que vem sendo repudiada nas redes sociais, a apresentadora Rachel Sheherazade aprova a ação do que chama de "justiceiros" e diz que o rapaz só não denunciou seus agressores à polícia porque o "marginalzinho" acabaria sendo preso já que sua ficha "é mais suja que pau de galinheiro".

Rachel ainda diz que "Num país que sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível". O que você acha da postura da emissora e da apresentadora?

Confira o vídeo:

Da Redação SBT é criticado após apoiar grupo que agrediu rapaz no RJ

