Saxofonista baiano é encontrado morto em São Paulo

O saxofonista do grupo Bonde do Maluco, o baiano Allan Dantas, de 32 anos, conhecido no meio artístico como "Japa", foi encontrado morto nesta quarta-feira, 26, em São Paulo. Ele estava desaparecido desde o último sábado, 22, quando comemorava o nascimento da filha.

Segundo informações da assessoria de imprensa da banda, Allan Dantas foi encontrado degolado na rua Oriente, na região do Brás. O corpo foi encaminhado ao IML de São Paulo e reconhecido pelos colegas do grupo.

Na página oficial do grupo no Facebook, os integrantes da banda lamentaram a morte de Japa. "A família Bonde do Maluco está de LUTO! Que Deus conforte o coração dos seus familiares e que descanse em paz amigo!"

A banda ficou conhecida após o lançamento da música "Não Vale Mais Chorar", releitura do rapper norte-americano "Don't Matter", de Akon.

Visto pela última vez

Segundo informações de conhecidos, Japa comemorava, há quatro dias, o nascimento da filha junto aos amigos da banda, em Santana, centro de São Paulo, estado onde atualmente residia e, ao sair da festa, não foi mais visto pelos colegas e familiares.

adblock ativo