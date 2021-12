Saúde recomenda que estados sigam imunizando contra gripe

Apesar do Ministério da Saúde encerrar, nesta sexta-feira, 5, a campanha de nacional de vacinação contra a gripe, a pasta recomenda aos estados que ainda não atingiram a meta que continuem a mobilização para que a população-alvo seja vacinada. Até hoje, 35,9 milhões de pessoas foram vacinadas, representando 73%, com a meta de imunizar 80% da população.

Os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Roraima e do Distrito Federal vão continuar a imunização. O Ministério da Saúde pede aos estados e municípios que se esforcem para atingir a meta. A vacina da gripe tem prazo limitado de utilização de seis a 12 meses.

O Ministério da Saúde informou que apenas cinco estados atingiram a meta durante a campanha. O Amapá imunizou 89,4% do público-alvo, o Paraná 83,5%, Santa Catarina 82,2%, Espírito Santo 81,8% e Amazonas 81.4%. Segundo dados da secretaria de saúde local, o Distrito Federal também atingiu a meta, com 86% de cobertura.

Entre os estados com os níveis mais baixos de coberturas, segundo os números do Ministério da Saúde, estão o Acre, com 52%, Piauí, com 57%, Mato Grosso e Ceará, com 62%.

Com a campanha, iniciada no dia 4 de maio e prorrogada uma vez, o Ministério da Saúde pretendia vacinar 49,7 milhões de pessoas, equivalente a 80% do público prioritário, formado por grupo com maior risco de desenvolver complicações da doença. Nestes grupos estão crianças de seis meses a cinco anos incompletos, idosos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e puérperas (que deram à luz em até 45 dias), presos e funcionários do sistema prisional.

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, o único grupo que já atingiu a meta é o das mulheres que tiveram filhos recentemente, 330 mil, com (92%).

