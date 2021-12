Sátira com presidenta Dilma vira meme na Internet

A ideia de se desfazer de tudo que atrapalha das propagandas do site Bom Negócio está sendo usadas como sátiras com os políticos do país. E a presidente Dilma Rousseff (PT) não ficou de fora e já virou meme na internet.

Internautas pegaram a peça publicitária e trocou rosto do ator pelo o da presidente fazendo um discurso sobre os projetos do governo federal a exemplo dos Proinfância e Pronatec.

Na mensagem de "venda" a descrição é: "Presidenta semi-nova, que não fez nada pelo país".

O canal Só 1 Minuto no YouTube também faz vídeos seguindo a lógica da propaganda. Eles usam atores para fazer, com humor, críticas a problemas do País.

