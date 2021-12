Satélite pode cair no Brasil e criar bola de fogo no céu

Os moradores do Nordeste e Norte do Brasil podem ver uma bola de fogo no céu entre a noite deste sábado, 7, e a madrugada de domingo, 8. Esse fenômeno pode acontecer por conta da reentrada do satélite francês Ariane 5 Deb (Sylda), lançado em agosto de 2007 da base de lançamento da ESA na Guiana Francesa.

Segundo a Revista Galileu, quando um satélite ou pedaço de lixo espacial se aproxima da atmosfera pode gerar uma bola de fogo por conta do atrito e calor gerado. Contudo, segundo a publicação, o satélite deve se desintegrar sem oferecer risco à população ou planeta.

O horário exato que o fenômeno deve acontecer não é preciso, porque a tecnologia atual não permite dar exatidão ao momento da reentrada.

adblock ativo