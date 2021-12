Satélite da Nasa mostra evolução da lama no Rio Doce

Um satélite da Nasa registrou a evolução da lama no Rio Doce. A enxurrada de rejeitos foi formada pelo rompimento de barreiras em Mariana, em Minas Gerais.

Imagens do satélite foram divulgadas nesta terça-feira, 1º, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). É possível ver a linha marrom cortando o Rio Doce até o balneário de Regência, no Espírito Santo.

De acordo com o Ibama, os rejeitos estão a 5,7 km no Litoral Norte, a 17,9 km para o Sul, a 1,6 km mar adentro e a 4,14 km para o Litoral Sul.

A lama atingiu uma área total de 80 km².

