Sarney tem infecção respiratória aguda, diz hospital

O senador e ex-presidente da República, José Sarney (PMDB-AP), tem uma infecção respiratória aguda, segundo boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 29. O hospital onde Sarney está internado, em São Luís, no Maranhão, informou que o quadro de saúde do senador é estável e que ele apresenta boa resposta ao tratamento.

De acordo com o boletim médico, Sarney deve continuar no hospital "até sua completa recuperação". O senador de 83 anos está internado desde a madrugada desse domingo, 28, quando chegou ao hospital em com febre e sentindo calafrios.

