Sargento da PM é preso por ajudar tráfico de drogas no RJ

O sargento da PM Robson Zamezi de Luna foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, 25, por ajudar o traficante de drogas Josimar Freire Ferreira, o Tutu. O sargento costumava passar informações via SMS sobre operações policiais na favela para o criminoso, que é apontado como o segundo homem na hierarquia do tráfico da comunidade Rainha da Sucata, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

A prisão de Robson ocorreu após Tutu ser detido na 126ª DP (Cabo Frio). No momento em que os policiais da delegacia registravam a ocorrência, o criminoso recebeu uma mensagem de texto em seu celular, em que o policial pedia um contato de uma pessoa para receber a "paradinha". Foi quando Tutu confessou à polícia que Robson sempre passava informações sobre ações policiais na região em troca de dinheiro.

Com base nas acusações, a polícia armou uma operação. Os agentes, então, mandaram uma mensagem para o sargento, fingindo ser o suspeito. Ao chegar ao local, o PM foi preso. A pistola e o celular dele foram apreendidos.

De acordo com o jornal Extra, algumas das mensagens no celular do sargento comprovaram que os dois costumavam trocar SMS. Um dos textos de Robson para Josimar diz: "Aí, primo, coronel na pista com a P-2 (Serviço Reservado da Polícia Militar). Fica ligado".

O caso foi encaminhado para a 126ª DP e o sargento foi autuado por associação para o tráfico. A corregedoria da Polícia Militar abrirá um inquérito para apurar a conduta do policial.

