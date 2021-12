São Paulo declara luto pela morte de Gugu Liberato

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou ontem luto oficial de três dias em homenagem ao apresentador e empresário Antônio Augusto de Moraes Liberato, o Gugu Liberato, vítima de um acidente doméstico na quarta-feira, 20, que resultou na sua morte. Os órgãos do apresentador, que faleceu após cair de uma altura de 4 metros em sua residência, nos Estados Unidos, serão doados para pessoas em filas de transplante. A doação foi autorizada pela família e comunicada por meio de nota.

Translado

O processo de doação e traslado do corpo de Gugu não deve ser concluído até quarta-feira (27). O corpo será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ainda não há data definida para o velório, que será aberto ao público. Gugu será sepultado no jazigo da família, no cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Gugu tinha 60 anos e deixa três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15 anos. Recentemente, Gugu apresentava o programa Canta Comigo, na TV Record, emissora onde chegou em 2009.

