São João de Campina Grande celebra 35 anos de festejos

O São João realizado em Campina Grande comemora 35 anos de tradição em 2018. A festa possui uma programação extensa e a cerveja Skol é a patrocinadora do evento que reúne dias de muitas celebrações.

Apelidado como "O Maior São João do Mundo", o festejo é realizado de 8 de junho a 8 de julho, promovendo eventos para moradores e turistas que visitam neste período junino. São 31 dias festas no Parque do Povo, localizado no interior da Paraíba. O local é acessado de mais de 2 milhões de pessoas, que passam pela festa ao longo de período de festas, que possui mais de 500 atrações.

Além das bandas, é contruída uma cidaded cenográfica com réplicas de prédios e templos históricos da cidade, como a Catedral de Nossa Senhora da Conceição e o Cassino El Dorado.

Há também três palcos, com deles em formato 360º, o segundo em Pirâmide e o terceiro possui programações culturas na parte de baixo da área. No São João de Campina Grande há também 240 barracas, quiosques e bares com um cardápio recheado de comidas típicas e bebidas.

O evento possui entrada franca e entre as atrações presentes há os artistas: Bell Marques, Wesley Safadão, Gustavo Lima e Matheus & Kauan. Já passaram pelo local Elba Ramalho, Léo Santana, Jonas Esticado, Solange Almeida e Luan Santana.

adblock ativo