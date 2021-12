São Gonçalo do Amarante cancela show de Michel Teló

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. A prefeitura que resolveu cancelar a apresentação do cantor e compositor Michel Teló foi a de São Gonçalo do Amarante do Ceará, e não do Rio Grande do Norte. Segue o texto corrigido:

Depois da manifestação "Acorda, São Gonçalo", no fim de junho, que se posicionou contra a apresentação do cantor, compositor e multi-instrumentista Michel Teló, no dia 13, a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, resolveu cancelar a apresentação que seria realizada no São Gonçalo Junino.

Primeiro, o prefeito Cláudio Pinho (PSB) alegou que o cachê de Teló seria pago pelo Ministério da Cultura (MinC), que patrocina o evento. Mas, nesta sexta-feira, Pinho anunciou o cancelamento da exibição porque a verba de R$ 150 mil não chegou ainda. Apesar do cancelamento, na página do cantor e compositor na internet, ainda constava na agenda, para as 22 horas do dia 13, no Parque Lagoa da Prejubaca.

