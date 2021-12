Santos Dumont reabre após queda de jato executivo

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que reabriu as pistas do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que ficou fechado entre 9h33 e 10h31. Nesse período, os voos foram desviados para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão). Longas filas foram formadas no setor de embarque do Santos Dumont por pessoas que procuravam táxis. O traslado para o outro aeroporto foi pago pelas companhias aéreas, de acordo com os passageiros.



O Santos Dumont ficou fechado após a queda de um jato executivo da marca Learjet na Baía de Guanabara, quando tentava pousar. A aeronave havia decolado do mesmo terminal, com destino ao Tom Jobim, mas decidiu voltar ao Santos Dumont provavelmente por problemas técnicos. As informações são da Torre de Controle do terminal.

Aeronave que caiu no Rio, levaria apresentadora Xuxa a Pernambuco



De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram retiradas da aeronave com ferimentos leves. Eles foram levados às dependências da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para atendimento, já que não havia necessidade de serem transportados a um hospital. Uma perícia ainda deve ser realizada na pista principal para apurar as causas do acidente.

