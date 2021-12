Santander lança plataforma de cursos online e gratuitos

O Grupo Santander anunciou no domingo, 27, à noite um investimento de 4 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) na plataforma de educação online Miríada X. Trata-se de um portal universitário global, de cursos online, tanto de nível superior quanto profissionalizante.



O lançamento da plataforma ocorreu no Rio de Janeiro, na abertura do III Encontro Internacional de Reitores, que vai reunir até esta terça-feira, 29, 1.103 dirigentes de universidades de 33 países.



Para o reitor da Universidade de Zaragoza, Manuel J. Lopez Pérez, o projeto Miríada X - uma parceria entre o Grupo Santander, Telefonica e Universia - chegou para democratizar o ensino.



"É um trabalho para dar à população, cada vez mais acesso à educação. E não é qualquer educação, é de qualidade. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer os cursos", disse Pérez.



O Banco Santander investiu 594 milhões de euros em projetos de 1.159 instituições, de 20 países, nos últimos quatro anos. Além disso, implementou programa de bolsas de mobilidade ibero-americana, anunciada no encontro anterior, que ocorreu em Guadalajara, México, em 2010. Foram 15 mil bolsas para estudantes e três mil para professores e pesquisadores.



*A jornalista viajou ao Rio a convite do Santander

