O Balneário Rincão, no litoral sul de Santa Catarina, foi atingido por um "tsunami meteorológico" neste domingo, 16, de acordo com a Defesa Civil do Estado. O fenômeno ocorre quando uma quantidade de nuvens carregadas e fortes ventos avançam rapidamente sobre o mar, formando uma grande onda que chega até a praia.

A situação é diferente do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Nesse caso, um deslocamento de uma grande massa de água, geralmente por conta de um abalo sísmico, forma o tsunami.

Ninguém ficou ferido na ocorrência deste domingo, 16, em Santa Catarina. As pessoas foram retiradas do mar antes da chegada dos bombeiros. Dois veículos, um Corolla e um Accord, ficaram submersos e foram retirados da água com a ajuda de cordas.

Uma grande onda também atingiu a barra do Rio Araranguá, em Morro dos Conventos, em Santa Catarina, atingindo outros veículos e alagando um restaurante.

Fenômeno atingiu imóveis, derrubou outdoors e árvores e causou acidentes de trânsito. A cidade mais atingida foi Tubarão, mas o fenômeno afetou outros 11 municípios.

Segundo a Defesa Civil, o "tsunami meteorológico" é raro e perigoso. Contudo, essa não é a primeira ocorrência desse tipo no Estado. Um episódio semelhante aconteceu em novembro de 2009.

Da Redação Santa Catarina é atingida por "tsunami meteorológico"

