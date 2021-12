Samarco retoma extração de minério em Mariana 5 anos após tragédia

A mineradora Samarco confirmou a retomada de suas atividades em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, cinco anos depois do rompimento da Barragem de Fundão. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 23.

A mineradora teria retomado as atividades no dia 18 de dezembro, no Complexo de Germano - local que ficava a Barragem de Fundão, que se rompeu, conforme G1 Minas Gerais.

Apesar da tragédia há cinco anos, que matou 19 pessoas, a licença para retorno das operações foi concedida em outubro do ano passado.

adblock ativo