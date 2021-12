Samarco retoma atividades após 5 anos da tragédia

A mineradora Samarco começou nesta quarta-feira, 23, a retomar gradualmente suas operações, com atividades nos complexos de Germano, localizado em Mariana (MG), e Ubu, em Anchieta (ES), informou a Vale, uma das sócias na joint venture em parceria com a BHP.

Neste mês, a Samarco havia informado que retomaria as atividades em dezembro, após extensos testes de comissionamento, "garantindo uma retomada segura após cinco anos" desde o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, que matou 19 pessoas e foi considerado o pior desastre socioambiental do Brasil.

As operações da Samarco reiniciaram com capacidade de produção de 7-8 milhões de toneladas ao ano, com a utilização de um de seus três concentradores para beneficiamento de minério de ferro no Complexo de Germano e uma das quatro usinas de pelotização do Complexo de Ubu, representando 26% da capacidade produtiva da Samarco.

A Vale disse que a Samarco utilizará novos processos de disposição de rejeitos, "refletindo seu compromisso com a retomada sustentável e a segurança operacional".

