Romário é condenado a pagar aluguéis atrasados de mansão em Brasília

O senador Romário (Podemos) foi condenado a pagar R$ 408 mil referentes a 14 meses de aluguéis atrasados, da mansão onde morou entre 2012 e 2016, no Lago Sul, área nobre de Brasília. A sentença foi proferida pelo juiz Luciano dos Santos Mendes, da 7ª Vara Cível de Brasília.

De acordo com informações do site O Antagonista, Romário pagava R$ 26 mil mensais pela locação da casa. O valor foi reajustado para R$ 35 mil, em agosto de 2015, e, desde então, ele teria pago apenas dois meses de aluguel, até deixar de ser inquilino, em dezembro do ano seguinte.

adblock ativo