Rogéria é internada em hospital na zona sul do Rio

A atriz Rogéria está internada desde a manhã desta quarta-feira, 13, na Casa de Saúde Pinheiro Machado, na zona sul do Rio de Janeiro, por causa de uma infecção urinária, segundo seu produtor, Alexandro Haddad. O hospital não divulgou boletim de saúde.

De acordo com o produtor, Rogéria se queixou de dores na coluna na noite anterior à sua internação e, em um primeiro momento, foi atendida e medicada em casa, na zona sul do Rio de Janeiro. Com a persistência das dores, ela foi levada à unidade de saúde, onde deu entrada por volta de 6h de quarta.

No hospital, os médicos identificaram que a causa das dores era uma infecção urinária, segundo Haddad. Ele conta que Rogéria está internada na Unidade de Terapia Intensiva apenas para ser observada mais de perto e diz que o caso não é grave.

"Ela está bem, está corada, está em um quarto separado, com televisão. Nem está em leito", disse Haddad. "O médico brincou que ela está com a saúde melhor do que a dele".

adblock ativo