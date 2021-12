Roger Abdelmassih chama vítimas de 'doentes mentais'

Condenado a 278 anos de prisão por crimes sexuais, o ex-médico Roger Abdelmassih criticava as pacientes que o denunciou. Em áudios divulgados no programa Fantástico, da TV Globo, ele chama as mulheres de "vagabundas" e "doentes mentais".

Nas gravações autorizadas pela Justiça, Abdelmassih demonstra ainda a intenção de se suicidar caso fosse encontrado. Capturado em agosto, ele ironizou a quantia, de R$ 10 mil, oferecida como recompensa pelo seu paradeiro: "Eu tô valendo pouco."

