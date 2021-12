Rodrigo Maia é vacinado contra covid-19 no Rio de Janeiro

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia foi vacinado contra a covid-19 nesta quinta-feira, 17, no Centro Municipal Píndaro de Carvalho, na Gávea, bairro localizado na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio Maia no Twitter.

“Hoje chegou o meu dia!! Muita emoção. Fui vacinado no Centro Muncipal Píndaro de Carvalho, coordenado pela diretora Dra Rosângela, meu agradecimento a ela e a toda sua equipe. Quero também agradecer a todos os profissionais da saúde, o que estão fazendo por nós brasileiros!”, disse Maia.

Maia está na faixa etária que pode receber o imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, pessoas com 51 anos ou mais podem ser vacinadas nos pontos de vacinação distribuídos pela cidade. Não foi informado, no entanto, qual o imunizante recebido por ele.

adblock ativo