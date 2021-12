Rodoviário interrompe viagem para acabar com pregação religiosa de humorista

Um motorista de ônibus interrompeu a viagem para acabar com uma pregação religiosa que acontecia dentro do veículo no Distrito Federal. A apresentação era realizada por um humorista, que costuma fazer "Stand-up comedy" - tipo de espetáculo de humor - nos ônibus da região.

Mas desta vez, o rodoviário, que não teve o nome revelado, ficou incomodado com a situação e resolveu parar em posto policial e pediu ajuda aos policias militares.

Ele chegou a dizer aos policiais que estava "cumprindo orientações" da empresa, que não permite qualquer tipo de perturbação dentro do ônibus.

Após quase meia hora de negociação, a empresa teve que enviar outro motorista para dar continuidade a viagem.

O humorista não foi identificado e o caso não chegou a ser registrado na polícia, já que não se configura como crime.

