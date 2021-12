Roberto Carlos tem prisão decretada por não pagar pensão da filha

O ex-jogador Roberto Carlos, 43 anos, teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por não pagar a pensão alimentícia da filha, processo ajudizado na comarca de Itaperuna, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 22, pelo colunista Léo Dias, do jornal O Dia.

De acordo com a coluna, a ordem de prisão será cumprida assim que ex-jogador chegar ao Brasil e for localizado. Também se estuda a possibilidade de uma comunicação internacional ser expedida para que ele seja preso onde for encontrado.

Ainda de acordo com a coluna, Roberto Carlos não realiza o pagamento da pensão da filha mexicana Rebecca há dois anos. A menina esteve em Madrid, na Espanha, e não foi visitada pelo pai, que mora na cidade.

Roberto Carlos, famoso por ter integrado o elenco da Seleção Brasileira campeã do mundo em 2002, e considerado um dos grandes ídolos do Real Madrid, atualmente trabalha como embaixador do clube espanhol na Ásia e Oceania. Além da garota, ele possui outros oito filhos.

