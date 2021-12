Rio: pastor acusado de estupro é pego em conversa picante

Uma nova prova contra o pastor Marcos Pereira, acusado de estuprar duas fiéis da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, estão sendo investigadas pela polícia do Rio de Janeiro.

O material diz respeito a escutas gravadas com autorização da Justiça. No áudio, o pastor, que está preso desde o último dia 8, mantém conversas picantes com uma das fiéis supostamente abusadas pelo religioso. Em um dos trechos, ele diz: "tô com saudade do seu rabo". Ela, por sua vez, responde: "tá nada". A situação deixa o pastor revoltado: "não sou mentiroso. Coisa que fico bolado é quando me desmente".

A polícia também conseguiu ter acesso a outras conversas, como a de uma mulher, supostamente frequentadora da igreja, que insinua que "o pastor ia gostar" de uma nova lingerie que ela teria comprado: "ontem coloquei um negócio muito legal que o senhor ia amar, eu acho". O pastor, curioso, responde à mulher pedindo que ninguém soubesse da situação. "Fica ligada, fica ligada", disse.

Além dos dois estupros, o pastor pode ter violentado outras 20 mulheres que moravam na igreja onde o pastor residia. A polícia ainda apura as demais denúncias feitas contra o religioso. As informações são do jornal Extra.

adblock ativo