Rio de Janeiro terá feriadão de 10 dias para conter avanço da pandemia

O Estado do Rio de Janeiro terá um “superferiado” de 10 dias a partir da próxima sexta-feira, 26, até o Domingo de Páscoa, 4.

A GloboNews apurou que a antecipação de feriados e a criação de três dias de folga foram um dos pontos de consenso em reuniões na noite deste sábado, 20, e na manhã deste domingo, 21. Outra seria o fechamento das escolas públicas e particulares nesse período.

Ainda segundo a apuração da GloboNews, não houve acordo para a adoção de medidas mais restritas, e os prefeitos do Rio e de Niterói, Eduardo Paes e Axel Grael, saíram contrariados do encontro deste domingo com o governador Cláudio Castro no Palácio Laranjeiras.

Na última sexta-feira, 19, Paes afirmou que baixaria regras ainda mais rígidas independentemente de um acordo com Castro.

