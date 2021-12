Ricardo Barros diz que vai a Brasília “autorizar” Bolsonaro a liderar “missão”

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse na manhã desta segunda-feira, 6, no perfil doTwitter, que estava a caminho de Brasília para participar dos atos de 7 de Setembro “Verde Amarelo”.

De acordo com o deputado, a mobilização que vai ocorrer nesta terça-feira, 7, vai ser para avançar “na luta pela liberdade” e “autorizar” o presidente Jair Bolsonaro a lider uma “patriótica missão”.

“Embarcando para Brasília para participar do 7 de setembro Verde e Amarelo. Uma grande mobilização nacional para avançarmos na luta pela liberdade e autorizar o presidente Bolsonaro a nos liderar nesta patriótica missão”, disse ao publicar foto ao lado de sua mulher, Cida Borghetti.

Nos últimos dias, Bolsonaro fez discursos mais inflamados sobre os atos previstos para o ferido e que, segundo ele, visam a defesa da “liberdade”.

O chefe do Executivo afirmou na sexta-feira, 03, que as manifestações são um “ultimato” do povo para aqueles “1 ou 2 que ousam desafiar a Constituição”, em referência indireta a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

No sábado, 04, disse que “o poder moderador que é o povo brasileiro vai colocar o país nos eixos”. Antes, em 31 de agosto, declarou que as manifestações seriam um momento de se tornar “independente para valer”

